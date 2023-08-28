Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinin Millet Mahallesi'nde yer alan boş bir inşaatta üzücü bir olay meydana geldi. Henüz 17 yaşında genç bir kız olan Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeni, inşaat alanındaki su dolu asansör boşluğunda bulundu. İçlikan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Yasemin Cemre İçlikan'ın cenazesi Cemile Hatun Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.