Kaza, aday sürücülerin eğitim aldığı bölgede yaşandı. Seyir halindeki bir araç, sağ şeritte park etmeye çalışan sürücü kursuna ait otomobile yandan çarptı. Bu çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kazanın meydana geldiği yerde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün otomobili, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.