Bursa'da yaşanan acı bir olayın ardından mahkeme, karısını bıçakla öldürmek suçundan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşma, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve sanık Muhammed R. (34), tutuklu olarak yargılandı. Duruşmaya, sanığın avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de katıldı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, eşini öldürmediğini savundu. Mahkeme başkanı, eşinin vücudunda 34 bıçak darbesi bulunduğunu hatırlatarak Muhammed R.'ye sordu. Sanık, "Ben üzerinde kan olan bıçağı tutmadım. Eşimle hiçbir sıkıntımız yoktu." cevabını verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık duymadığını belirterek, mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın son sözlerini sorduğunda, Muhammed R. "Verilecek tüm cezaları kabul ediyorum." şeklinde konuştu. Ardından mahkeme, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 2021 yılının aralık ayında Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Selimzade Mahallesi Kantar Sokağı'nda gerçekleşmişti. Muhammed R., iddialara göre çocuklarının gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldürmüş, sağlık ekibinin müdahalesini engellemiş ve evini ateşe vermişti. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Muhammed R., tutuklanmış, ailenin 4 ila 14 yaşlarındaki 6 çocuğu devlet korumasına alınmıştı.