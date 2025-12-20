Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. (23) idaresindeki 06 DJ 0328 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken, kavşakta "sola dönülmez" levhasına rağmen sola dönüş yaptı. Bu sırada Bursa istikametinden Mudanya yönüne ilerleyen Kadir M. (45) yönetimindeki 16 BJN 078 plakalı araçla kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 16 BJN 078 plakalı otomobil savrularak üst geçit ayağına çarpıp durabildi. Kazada hava yastıkları açılırken, sürücü Kadir M. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç içerisinde bulunan yaklaşık 15 yaşlarındaki bir çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından 06 DJ 0328 plakalı sürücü Metin A., durumu ağabeyine bildirdi. Olay yerine gelen ağabey, aracın durumunu görünce sinir krizi geçirdi. Şahıs, bekçi ve polis ekiplerinin yardımıyla sakinleştirildi.

Trafik polisleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler, kazanın oluş şeklinin netleşmesi için tutanak tutarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.