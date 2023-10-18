Bursa’da kontrolden çıkan araç orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesine bağlı Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.T yönetimindeki 16 ANG 688 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü S.B.T ve yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.