Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30’da başladı. Bursa’da da binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu.

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Öğrenciler okullardaki sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de dışarıda büyük heyecan yaşadı.

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Dualarla çocuğunun başarılı olmasını dileyen ailelerin okul önünde beklemeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi ise torunuyla aynı heyecanı yaşarken, sınav stresini eline aldığı örgüyle atmaya çalıştı.

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Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri ise, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: İHA