Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30’da başladı. Bursa’da da binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu.

Öğrenciler okullardaki sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de dışarıda büyük heyecan yaşadı.

Dualarla çocuğunun başarılı olmasını dileyen ailelerin okul önünde beklemeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi ise torunuyla aynı heyecanı yaşarken, sınav stresini eline aldığı örgüyle atmaya çalıştı.



Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri ise, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.