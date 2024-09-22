Olay, Osmangazi ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin çalındığına dair ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, motosiklet faresinin K.K. (22) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, K.K.'nin Soğanlı Mahallesi'nde saklandığı eve gitti. Kapıyı açmaması üzerine evin önünde tedbir alan ekipler, K.K.'yi kaçmak için evden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA