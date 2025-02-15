BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Genel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları kapsamında Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

BUSKİ çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Genel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa, Tahtalı, Yaylacık ve Çalı Mahallelerinde Eski Balıkesir Yolunun 56+300 km-61+300 km arası (Bursa Yolu Caddesi) üzerinde 06.01.2025 tarihinde başlayan çalışmalarda 5,0 km'lik güzergahta 16.02.2025 - 16.03.2025 tarihleri arasında ulaşım Bursa Kayapa istikameti tek şerit olarak sağlanacak.