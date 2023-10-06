Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi'nde 2 hafta önce 11. sınıf öğrencisi bir genç kız, 15-20 kişilik kızlı, erkekli karışık bir arkadaş grubu tarafından darp edildi. Olay okulun bahçesinde yaşanırken o anları Bursada Bugün'e anlatan anne Sevda Alkan, müdür de dahil olmak üzere hiçbir öğretmenin müdahalesi olmadığını ifade etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci tarafından kızının darp edilip tüm yüzünün tırnaklandığını anlatan anne Sevda Alkan, kızının 2 haftadır okula gidemediğini, okul tarafından darp eden öğrencilere hiçbir işlem uygulanmadığını belirtti.

"SADECE 2 ÖĞRETMEN KIZIM BAYILINCA ÖLDÜ SANARAK YANINA GELİYOR"

Olay anını anlatan Sevda Alkan, "Kızım 11. Sınıf öğrencisi. Eğitim gördüğü okulda 2 hafta önce 15-20 kişilik kızlı, erkekli karışık bir öğrenci grubunun saldırısına uğradı. Okulun bahçesinde yaşanıyor ve okulda kimse müdahale etmiyor. Sadece 2 öğretmen kızım bayılınca öldü sanarak yanına geliyor"

dedi.

ANNENİN İDDİASINA GÖRE, SALDIRAN GRUP VE MÜDÜR AYNI MEMLEKETTEN

Alkan, kızına saldıran grubun Erzurum'un Şenkaya ilçesinden olduklarını ve okulda yaklaşık 70-80 öğrencinin bu ilçeden olduklarını aynı zamanda okul müdürünün de öğrencilerle aynı memleketli olduğu için olaya müdahale etmediğini iddia etti. Alkan, okul müdürüyle görüştüğünde ise, müdür tarafından 'Ben olayın yaşandığı gün okulda yoktum' diyerek herhangi bir şekilde saldıran gruba ceza uygulamadıklarını vurguladı.

"KIZIMIN SURATI TANINMAZ HALDEYDİ"

Polise ve jandarmaya şikayette bulunduğunu söyleyen Alkan,

"Saldırıyı yapan öğrenciler kendi arasında çeteleşiyor ve öğrencilere bu şekilde sıkıntılar yaratıyorlar. Kızım, gruptaki bir kızın sevgilisine selam verdiği için bu olay yaşanıyor. Kıskançlık sebebiyle önce durdurup küfür ediyor arkasından dövüyorlar. Kızımın yüzünde tırnak izleri hala duruyor. Darp raporu da aldık. Biz gerekli her yere şikayette bulunduk ama kimse hiçbir şey yapmıyor. Kızımın suratı tanınmaz haldeydi. Şahıslar hala okula devam ediyor. Haklarında hiçbir işlem yapılmadı"

diye anlattı.