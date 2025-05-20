Köpeklerin tedavi edilmediği için öldüğünü iddia eden grup, hayvanların gömüldüğü alana geldi ve cesetleri mezardan çıkararak başka bir yere taşımak istedi. O anlar, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Mezar kazma işlemi sırasında bir kişinin "Kendinizi gömün buraya" dediği görüldü. Hayvanların ölüm nedeninin bulaşıcı hastalık olabileceği ihtimali üzerine yetkililer harekete geçti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı önlem alınması için devreye girdi.

Kaynak: İHA