Yıldırım'da meydana gelen olayda, 23 ayrı suçtan kaydı olan Caner Y., gece saatlerinde sokak aralarında gezerken, gözüne kestirdiği yaklaşık 500 bin lira değerindeki hafif ticari araçları gözüne kestirdi. Her akşam bir tanesini alan şüpheli, toplamda çaldığı 5 araçla gözden kayboldu.



'Gözünü karakolda açtı'

İhbarlar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Caner Y.'yi güvenlik kameralarından tespit etti. Adım adım güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Polisi, şüpheliyi bir aracın içinde uyurken yakaladı. Gözünü emniyette açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan oto faresi, mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansırken, Caner Y.'nin çaldığı otomobillerle kız arkadaşını gezdirdiği öğrenildi.