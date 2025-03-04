İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, il merkezi ve ilçelerden toplam 103 özel güvenlik görevlisi yer aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan eğitim, Özel Güvenlik, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri’nde görevli eğiticiler tarafından verildi.

Seminerde, özel güvenlik görevlilerine Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler ve KAAN Uygulaması, Asayiş Hizmetleri ve Uyuşturucu Madde Bilgileri gibi konularda bilgiler verildi.