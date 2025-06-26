29-30 Haziran tarihlerinde her yıl kutlanan bu haftada, özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki görünürlüğünü artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve mesleki aidiyetlerini güçlendirmek amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erşat Kabasakal ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Fatih Akyol, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret ederek özel güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. Görüşmede özel güvenlik görevlilerinin fedakârca görevlerini yürüttüğü belirtildi. Zaimoğlu, personele görevlerinde başarılar dileyerek, halkın güvenliği için yaptıkları katkının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA