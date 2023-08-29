Nilüfer Belediyesi, çevre ve farkındalık konularına dikkat çekmek amacıyla Hitachi Astemo Türkiye ile iş birliği yaparak 23 Nisan Mahallesi'nde ilham verici bir park projesini hayata geçiriyor. Bu proje, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini vurgulayan bir yaklaşımla tasarlanan, "yeni nesil park" adını hak eden bir alanın oluşturulmasını hedefliyor. Parkın bulunduğu 23 Nisan Mahallesi'nde, özellikle çocuklar ve gençler arasında çevre bilinci ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması amaçlanıyor. Park projesi, sadece yeşil alanlarla sınırlı kalmayarak, interaktif ve öğretici unsurları bünyesinde barındıran etkileyici bir konsept sunuyor.

Çevre Bilinci Oluşturan Eğlenceli Oyun Alanları Amaçlanıyor

Parkın 6 bin metrekarelik geniş alanı, çocuklara çevre bilincini kazandırmayı amaçlayan çeşitli oyun grupları ve etkinlik alanlarıyla donatılıyor. Bu alanlarda bulunan mekanik aletler, enerji üretimini oyunlaştırarak çocukların çevre dostu davranışlar sergilemelerini teşvik ediyor. Parkın içinde bulunan zıplama alanları ve enerji üreten mekanizmalar sayesinde çocuklar sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda fiziksel aktiviteleriyle enerji üretimi sağlayarak çevreye olumlu katkıda bulunacaklar.

Parkın sürdürülebilirlik odaklı tasarımı, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını içeriyor. Bu sayede park kendi enerjisini üretebilecek ve fazla enerjiyi depolayarak aydınlatma ve diğer ihtiyaçlar için kullanabilecek. Bununla birlikte, yağmur suyunun toplanması ve depolanması için bir drenaj sistemi de parkın sürdürülebilirlik özellikleri arasında yer alıyor. Depolanan yağmur suyu, sulama sistemlerinde kullanılarak su tasarrufuna katkı sağlayacak.



Sıfır Atık İlkesi Benimseniyor

Ayrıca, parkta bulunan özel bir oyun grubuyla sıfır atık ilkesi benimseniyor. Bu alanda çocuklar, plastik kapaklar gibi atık malzemeleri toplayarak geri dönüşüm ve atık azaltma konularında erken yaşlarda farkındalık kazanacaklar.