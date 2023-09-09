Bursa'da üzücü bir olay yaşandı; lise son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Tuna Olcar, evinin üçüncü katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Tuna Olcar'ın cenazesi, doğup büyüdüğü Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Lale Sokak'taki evlerinde perşembe günü meydana geldi. Nevin ve Mustafa Olcar çiftinin tek çocuğu olan Tuna Olcar, evinin penceresinden düştü. Bu üzücü olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuna Olcar'a ilk yardımı yaptıktan sonra hemen Çekirge Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ancak tüm çabalara rağmen genç yaşta hayatını kaybetti. Tuna Olcar, özel bir okulda lise son sınıf öğrencisi olarak eğitim görüyordu ve ailesinin tek çocuğuydu. Bugün memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.