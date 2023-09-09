Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Bankası'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden imarı için 1 milyar dolarlık finansmanı duyurdu. Bakan Özhaseki, resmi bir açıklama ile 'Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi' kapsamında Dünya Bankası'nın 1 milyar dolarlık kredi desteğini onayladığını ifade etti. Bu kredinin 684,8 milyon doları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tahsis edilmişken, 296,5 milyon doları kırsal alanlarda konut inşaatına ve 388,3 milyon doları İller Bankası'nın deprem bölgesindeki altyapı projelerine yönlendirilecek.

Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktarılacak olan 296,5 milyon doların, köylerdeki evlerin ve ahırların inşasına, aynı zamanda sosyal tesislerin hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, bu krediyle köylerdeki temel altyapının ve sosyal tesislerin onarımı veya yeniden inşasının da destekleneceğini belirtti.

Özhaseki ayrıca, karşılıksız olarak verilecek olan 388,3 milyon doların İller Bankası tarafından deprem bölgesinde yapılacak altyapı projelerinde kullanılacağını açıkladı ve bu kredi ile birlikte çalışmaların daha da genişleyeceğini dile getirdi. Deprem bölgesinde su, yağmur suyu şebekesi, katı atık yönetim tesisleri, belediye itfaiye istasyonları, acil durum müdahale ekipmanları, itfaiye ve kurtarma araçları ile katı atık toplama araçlarının yenileneceğini de ekledi.