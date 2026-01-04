Tabelayı kaldırmak için treni durdurup raylara inen vatmanın yaşadığı tehlikeli anlar yürekleri ağza getirdi.

Bursa'da Davutdede Metro İstasyonu ilerisinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir tabelayı bulunduğu yerden kopararak metro raylarına kadar sürükledi. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek isteyen vatman, metroyu durdurarak raylara indi.

Vatman, raylar üzerindeki tabelayı kaldırmak istediği sırada şiddetli rüzgârın etkisiyle tabela yeniden havalanarak aşağıya düştü. Yaşanan tehlikeli anlar kısa süreli paniğe neden olurken, tabelanın düştüğü alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA