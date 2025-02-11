

Bursa’nın daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Yağmur suyu ızgarası temizlik çalışmalarını hızlandıran ekipler, trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalarını özenle sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yer alan ızgara ve rögarlarda temizlik yapan ekipler, 75 bin 509 metre yağmur suyu ızgarası temizledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmesi ve altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. İnegöl, Gemlik ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere farklı bölgelerde yağmur suyu yatırımlarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Yatırımların yanında dere ve dere yataklarında temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bursalılara kaliteli hizmet sunabilmek adına bütün ekip ve ekipmanlarımızı seferber ediyoruz. BUSKİ koordinasyonunda iştirakimiz Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla şu ana kadar kent genelinde 75 bin 509 metre yağmur suyu ızgarası temizlendi. Daha güçlü bir Bursa için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.