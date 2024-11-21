Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesine bağlı Sevim Sokak'ta gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nde yaptığı uyarıların ardından şiddetli rüzgâr ağacı kökünden söktü. Kökünden sökülen ağacın yarısı yolu kapatırken, diğer yarısı ise elektrik tellerine takıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise tellere takılan ağacı kesti. Düşen ağaç sebebiyle bir süreliğine kapanan yol, ağacın yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: İHA