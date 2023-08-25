Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği yabancı dildeki tabelaların denetimi sonuç verdi. İlçede faaliyet gösteren yabancı uyruklu esnafların işlettiği iş yerlerinde artık kurallara uygun şekilde Türkçe tabelaların kullanılması sağlandı. Osmangazi ilçesindeki yabancı uyruklu esnafların işlettiği dükkânlarda bulunan yabancı dildeki tabelalar, Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda standartlara uygun Türkçe tabelalar ile değiştirildi. Zabıta ekipleri düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimlerde yabancı uyruklu esnafların işletmelerindeki tabelaların standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor. Darmstadt Caddesi üzerinde gerçekleştirilen tabela denetimleri sayesinde zabıta ekipleri, yabancı uyruklu esnafların işletmelerindeki tabelaların büyük ölçüde kurallara uygun olduğunu tespit etti. Ayrıca, cadde ve sokakları işgal eden esnaflara da cezai işlem uygulanıyor. Yönetmelik gereğince, yabancı uyruklu esnafların işlettiği dükkânlarda kullanılan tabelaların yüzde 75 oranında Türkçe, yüzde 25 oranında ise yabancı dilde olması gerekiyor. Zabıta ekipleri, esnafları yasal düzenlemelere uymaları konusunda denetleyerek sık sık uyarılarda bulunuyor.