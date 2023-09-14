Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Papazçeşme Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir ev sahibi, yıkadığı kıyafetleri kurutmak için balkonuna astı. Ancak bu sıradışı hırsızlık olayında, bir şüpheli kişi çamaşırları çalmak amacıyla balkona tırmandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın mağduru olan ev sahibi, balkona çıktığında çamaşırlarının yerinde olmadığını fark etti. Komşusunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, şüpheli kişinin dikkat çekici bir şekilde balkona tırmandığını ve çamaşırları alarak kayıplara karıştığını gördü. Bu olay ev sahibini büyük bir şok içinde bıraktı.