Yeni Şafak'ın haberine göre, verimli tarım alanlarını parçaladığı gerekçesiyle uzun süredir tartışma konusu olan hobi bahçelerine karşı radikal adımlar atılıyor. Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi ile yasal izni bulunmayan her türlü yapı ve tesis mercek altına alınacak.

Hobi bahçeleriyle ilgili alınan yeni kararların amacı, verimli toprakların konut veya ticari amaçlarla kullanılmasını kalıcı olarak engellemek.

KAÇAK YAPIYA ELEKTRİK, SU VE GAZ BAĞLAYANA CEZA

Düzenlemedeki en dikkat çekici yaptırım, Yeni Şafak'ın haberine göre kaçak yapılara sağlanan altyapı hizmetlerine yönelik oldu. İzin alınmadan inşa edilen hobi bahçesi ve benzeri tesislere elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması tamamen yasaklanacak.

HER İŞLEME 100 BİN TL CEZA

Bu kurala aykırı hareket ederek kaçak yapılara abonelik veren kamu kurumları, belediyeler ve enerji kuruluşları, gerçekleştirdikleri her bir abonelik işlemi için 100 bin lira idari para cezası ödeyecek.

PAKET TEKLİFTE DİKKAT ÇEKEN DİĞER MADDELER

Meclis gündemindeki kanun teklifi sadece hobi bahçeleriyle sınırlı değil; tarım, hayvancılık, çevre ve ticari faaliyetleri kapsayan pek çok yeni kuralı da beraberinde getiriyor:

BELGESİZ HAYVAN SEVKİNE AĞIR CEZALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu belgeler olmadan canlı hayvan nakli yapanlara ağır cezalar kapıda.Belgesiz sevk edilen her bir sığır için 7 bin 863 lira, her bir küçükbaş hayvan (koyun-keçi) için ise 1204 lira ceza kesilecek.

2B ALANLARINA YENİ İNCELEME

Orman vasfını yitirmiş arazileri kapsayan 2B uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor. Daha önce kapsam dışı bırakılan bazı alanlar, yapılacak incelemelerin ardından yeniden değerlendirilebilecek.

KARBON YUTAK ORMANLARI GELİYOR

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü’ne ormanların sera gazı tutma kapasitesini artıracak "karbon yutak alanları" oluşturma yetkisi verilecek.

ALKOL SPONSORLUKLARINA DİJİTAL ENGEL

Alkollü içki şirketlerinin; her türlü etkinlik, organizasyon veya dijital yayında marka, logo ve amblemlerini kullanarak destek vermesi (sponsor olması) yasaklanacak.Düzenleme, tüketicileri özendirecek dolaylı reklam ve tanıtım faaliyetlerinin tamamını kapsayacak.