Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Değirmenönü Mahallesi sınırlarında bulunan Bozdemir Sokak, Çaldıran Caddesi ve Şehitler Caddesi arasında kalan bölgede, bugün sabah saat 08.00 itibarıyla su kesintisi başladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kesintisinin, saat 18.00'e kadar süreceğini duyurdu. BUSKİ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kesintinin bölgede yapılacak altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti.