Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle zarar gören riskli binaların yıkımına son aşamada yaklaşıyor. Belediye ekipleri, kamulaştırma çalışmalarını tamamlanan bir binayı daha yıkarak bölgeyi hem güvenli hale getirdi hem de tarihi surların güzelliklerini ortaya çıkardı.

25 Mart 2021 tarihinde Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'ta yaşanan toprak kayması, çevredeki apartmanlar ve iş merkezlerine ciddi zararlar verdi. Osmangazi Belediyesi, jeolojik-jeoteknik incelemelerin ardından can güvenliğini tehlikeye atan bu binaların kamulaştırılması için 239 bağımsız bölümün, 98 mesken ve 141 iş yeri olmak üzere, toplamda kamulaştırma kararı aldı.

Hukuki süreçler tamamlandıktan sonra kamulaştırılan binalar hızla yıkılmaya başlandı ve Kazım Baykal Caddesi üzerinde bir binanın daha yıkımı tamamlandı. Bölgedeki toplam 4 riskli bina, yasal işlemler tamamlandıktan sonra yakın gelecekte yıkılacak.

Riskli binaların yıkılmasıyla birlikte, Üftade Hazretlerinin Türbe ve Camisi'nin bulunduğu alandaki tarihi sur duvarları, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kavaklı'daki kamulaştırma çalışmalarına yaklaşık 60 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirterek, "2 yıl önce yaşanan toprak kayması sonucunda bu bölge riskli bölge ilan edildi. Olayın hemen ardından Osmangazi Belediyesi olarak, riskli binaların kamulaştırılması çalışmalarına başladık. Kamulaştırma işlemleri neredeyse tamamlandı. Birkaç binanın daha yıkılmasıyla riskli binalar tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu çalışma sonucunda bölge hem güvenli hale geldi hem de tarihi surlar tekrar gün yüzüne çıktı" dedi.