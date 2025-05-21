O anlar çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle son bulurken, yaşananlar kameraya da yansıdı.

Bursa Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 Mayıs 2025 Salı günü sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir şahsın Türk bayrağını yakmaya çalıştığı görülmüştür. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin M.Ç. isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Üzerinde bulunan kimlikte yüzde 50 engelli olduğu belirlenen şahısla ilgili adli süreç başlatılmış olup, 21 Mayıs 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."