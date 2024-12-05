Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90’ıncı yıl dönümü dolayısıyla ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasına Güncel Bakış’ adlı panel düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi iş birliğinde hazırlanan ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasına Güncel Bakış’ adlı panel, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, dünya coğrafyasında kadının adı yokken 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Atatürk’ün bizlere açmış olduğu yolda kadınlara önemli görevler düşmektedir. Onun devrimlerine kadınlar sahip çıkacaktır. Onun düşüncelerini ülkemize yansıtacak olan kadınlardır. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur” dedi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Aylin Sabancı, 5 Aralık 1934’ün kadın hakları konusunda önemli bir zafer günü olduğunu belirtti. 5 Aralık tarihinin, Cumhuriyetin gücü olduğunu ifade eden Sabancı, "Kadınların söz sahibi oluşu demokrasi açısından büyük adımdır. Seçmek ve seçilmek; kadının sessizliğinin sonudur. Sandıkta bir kadın devrimidir. 5 Aralık’ta siyasetin yarım kalan hikayesi tamamlanmıştır. Eşitliğe giden yolun ilk adımı atılmıştır. Kadınların sadece izleyen değil, yönlendiren olmasının kapısı da aralanmıştır. Bir toplumun medeniyet seviyesi kadınların sahip olduğu haklarda gizlidir. Sandık başında kadın varsa umutta vardır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program, panel bölümüyle devam etti. Moderatörlüğünü Gazeteci ve Sosyolog Demet Çoraklı’nın üstlendiği panelde, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Gaye Erbatur, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Lale Karabıyık, sosyolog ve akademisyen Dr. Onur Üzer, Meclis Üyesi ve mali müşavir Gökçe Güney ve Meclis Üyesi Ata Erk Şanlı konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının tarihi süreci ve günümüzdeki yeri üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapıldı.