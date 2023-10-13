Bursa merkezli UÇAKSAN, havacılık dünyasına heyecan verici bir adım attı! Türk mühendislerin tasarladığı TROY T400 tek motorlu, dört kişilik uçak için gelen ilk yurtdışı siparişiyle büyük bir başarı elde etti. Şimdiye kadar savunma sanayiiyle özdeşleşmiş olan UÇAKSAN, Pakistan merkezli Defense & Strategic Ventures (DSV) şirketiyle 10 adet TROY T400 uçağı için satış anlaşması imzalayarak, sivil havacılık arenasına adım attı. Bu anlaşma sayesinde UÇAKSAN, ilk uluslararası sivil uçak satışını gerçekleştiriyor ve Türk havacılığının dünya sahnesindeki etkisini gösteriyor.

UÇAKSAN'ın ürün yelpazesi, TROY T200 ve dört kişilik TROY T400 olmak üzere iki farklı modeli içeriyor. İlk model, TROY T200, şu an test sürecinde ve "Çok Hafif Uçak" (VLA) sınıfında yer alıyor. Bu 115 beygirlik uçak, saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor ve saatte 20 litre yakıt harcayarak 800 kilometre menzile sahip.

TROY T400 ise, daha büyük ve daha güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu dört kişilik uçak, iki pilotun yanı sıra iki yolcu taşıma kapasitesine sahip. Karbon kompozit gövde ve Glass Kokpit (cam kokpit) sayesinde modern ve kullanışlı bir tasarıma sahip. TROY T400, pilotaj eğitimlerinde, genel havacılık uygulamalarında, tarım ve gözlem amaçlı kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Üstelik 160 beygirlik Rotax motoruyla güçlendirilmiş T400, saatte en fazla 225 kilometre hıza ulaşabilirken, seyir hızı 180 km/saat olarak belirlenmiş.

Bu anlaşma, Türk havacılık sektörü için tarihi bir dönüm noktası. İlk kez Türkiye'den üretilen bir sivil uçak yurt dışına ihraç ediliyor. UÇAKSAN yetkilileri, anlaşmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguluyor ve Türk havacılık teknolojisinin dünya standartlarında olduğunu kanıtladıklarını belirtiyor.

UÇAKSAN aynı zamanda insansız hava araçları konusunda da öncü bir rol üstleniyor. Bu İHA'lar, tıbbi malzemelerden değerli eşyalara kadar birçok farklı ürünün bölgeler arası taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla üretiliyor. Ayrıca, bu İHA'lar havadan indirme yeteneğine sahipler, bu da onları çok yönlü bir taşıma aracı haline getiriyor.

UÇAKSAN, sivil havacılık alanında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bir öncü olarak adını altın harflerle yazdırıyor. Havacılık tutkunları ve teknoloji meraklıları, bu yerel başarının gelecekte daha da yükseleceğine şüphe yok. Türk mühendislerin ve UÇAKSAN ekibinin gökyüzündeki bu başarı hikayesi, havacılığa ve teknolojiye olan tutkusunu takip eden herkes için ilham kaynağı olacak!