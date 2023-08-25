Bursa Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibi, depremlerde zemin sıvılaşmasını engelleyen bir malzeme geliştirdi. Bu yenilikçi ürünün patent hakkını Türkiye'nin yanı sıra uluslararası düzeyde de elde ettiler.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Eyübhan Avcı, yaklaşık 15 yıl boyunca devam eden araştırmaların meyvesini topladı. Bu çalışmalar, depremlerde binaların zarar görmesine, yıkılmasına ve eğilmesine yol açan zemin sıvılaşmasını önlemeyi amaçlıyordu. Doç. Dr. Avcı ve ekibi, uzun süreli çabalardan sonra zemin sıvılaşmasını engelleyen bir ürün geliştirdi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli projelerle desteklenen bu bor kökenli zemin iyileştirme malzemesi, laboratuvar testlerini başarıyla tamamladı. Ürünün saha denemeleri, deprem fay hattının geçtiği Gemlik Kurşunlu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Bu adımların ardından, öncelikli olarak deprem riski taşıyan bölgelerde ürünün kullanımına başlanması hedefleniyor. Bu uygulama sayesinde, olası depremlerden kaynaklanabilecek can ve mal kayıpları önemli ölçüde azaltılabilir.

Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibi, geliştirdikleri bor kökenli zemin iyileştirme malzemesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent tescili aldı. Ancak sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak, uluslararası alanda da bu değerli ürünün patent haklarını koruma altına aldılar. BTÜ'nün modern laboratuvarlarında geliştirilen bu malzeme, uluslararası patent alma başarısını elde etti.

TESCİL EDİLDİ

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve ekibinin çabaları sonucunda geliştirilen bor kökenli zemin iyileştirme malzemesi ile uluslararası arenada bir ilk yaşadı. BTÜ'nün önceki patentleri genellikle ulusal çapta tanınırken, Avcı'nın bu başarılı çalışmaları sayesinde, "United States Patent and Trademark Office" tarafından da onaylanan bu bor kökenli zemin enjeksiyon malzemesi, üniversitenin uluslararası alandaki ilk tescilli patenti oldu.

BTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, bu değerli ürün hakkında hem ulusal hem de uluslararası patent tescillerinin gerçekleştiğini açıkladı. Avcı, malzemenin ana hammaddesinin Türkiye'nin doğal kaynaklarından biri olan bor minerali olduğunu belirtti. Bu bor mineralinin özel işlemler sonucu elde edilen zemin iyileştirici malzemenin ulusal ve uluslararası patent haklarının tescil edilmesinin büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Avcı, bu sayede Türkiye'nin bor madeninin katma değerli bir ürün olarak uluslararası pazarda daha fazla öne çıkabileceğini ifade etti. Avcı ayrıca, ürünün ekonomik olmasının yanı sıra, can kaybını önlemesinin paha biçilemez bir değer taşıdığını da belirtti.

Doç. Dr. Avcı, malzemenin kullanımı hakkında da bilgi verdi. Bu yenilikçi ürünün, yapıların temellerine küçük delikler açılarak zemine enjekte edilmesi sayesinde kolayca uygulanabileceğini açıkladı. Malzemenin büyük bir avantajının ise mevcut binaların zeminlerine de uygulanabilmesi olduğunu vurgulayan Avcı, böylece depremlerde yapıların dayanıklılığını artırmanın mümkün olacağını dile getirdi.

Önümüzdeki ay Gemlik'te seçilen özel bir pilot bölgede bu malzemenin uygulanacağını açıklayan Avcı, bu ürünün yurt dışındaki bilim insanlarının da ilgisini çektiğini belirtti. Avcı, uluslararası bilim insanlarıyla görüşmeler yapıldığını ve onların da kendi bölgelerinde bu malzemeyi uygulamak istediklerini ifade etti.