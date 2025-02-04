

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen yangında, geri dönüşüm fabrikasından yükselen alevler, yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 60 araç ve 123 personelle müdahale eden itfaiye ekiplerince 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.



Alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasının ve yanındaki diğer fabrikaların gerekli izin belgelerini almadan işleme başladıkları, fabrikaların kaçak olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Tarım alanlarına inşa edilen fabrikaların, Tapu'da 2679 adadaki parsellerin tamamının tarım alanı olduğu, üzerindeki işletmelerin ise kaçak olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.



Gereken izinler için başvuruların yapıldığı, ancak 'Yapı Kayıt Belgesi' için ödeme yapılmamasından dolayı Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belgelerin iptal olduğu ortaya çıktı. Yıldırım Belediyesi'nin de bu fabrikalar hakkında yıkım kararı aldığı açıklandı.