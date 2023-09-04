Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti faaliyetlerini sürdüren bir şüpheliyi tespit ederek başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyonun sonunda, S.G isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 55 gram esrar, hassas bir terazi ve 10 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.G, polis ekipleri tarafından titizlikle arandıktan sonra polis aracına bindirildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, polislerin başarılı operasyonunu alkışlarla kutladılar.

Şu an için S.G hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan yürütülen adli tahkikat devam etmektedir.