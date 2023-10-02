3, 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde Bursa'nın birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. UEDAŞ, Bursa'da elektrik kesintisinden etkilenen bölgelere ilişkin açıklama yaptı. Bursa'nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?
İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler:
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.10.2023 09:00 - 15:00 Mahmudiye mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 15:00 Alibey mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 15:00 Deydinler mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 15:00 Ortaköy mahallesinde
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 17:00 Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde
05.10.2023 09:00 - 17:00 Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye mahallesinde
06.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.10.2023 00:00 - 02:00 Zafer mahallesinde
03.10.2023 00:00 - 02:00 İstiklal mahallesinde
03.10.2023 00:00 - 02:00 Kurtuluş mahallesinde
05.10.2023 09:00 - 17:00 İstiklal mahallesinde
06.10.2023 09:00 - 17:00 İstiklal mahallesinde
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.10.2023 09:00 - 17:00 İnkaya mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Çamlıca mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Çeşnigir mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Karakoca mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Evciler mahallesinde
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.10.2023 09:00 - 17:00 Evciler mahallesinde
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.10.2023 13:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde
02.10.2023 13:00 - 17:00 Orta mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 17:00 Orta mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 13:00 Barış mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Orta mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Dere mahallesinde
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.10.2023 09:30 - 17:00 Atlas mahallesinde
03.10.2023 09:30 - 17:00 İnegazi mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 12:00 Konak Mahallesinde
04.10.2023 13:00 - 17:00 Konak Mahallesinde
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.10.2023 13:00 - 17:00 Çirişhane mahallesinde
02.10.2023 13:00 - 17:00 Soğanlı mahallesinde
03.10.2023 13:00 - 17:00 Namık Kemal mahallesinde
03.10.2023 13:00 - 17:00 Doğancı mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 17:00 Namık Kemal mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 13:00 Mehmet Akif mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 13:00 Çukurcaköy mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 13:00 Bağlarbaşı mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 13:00 Yenikaraman mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 18:00 Kirazlı mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 18:00 Kirazlı mahallesinde
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.10.2023 10:00 - 16:00 Subaşı mahallesinde
03.10.2023 10:00 - 16:00 Tabakhane mahallesinde
03.10.2023 10:00 - 16:00 Çayır mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 16:00 Yarhisar mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 16:00 Yazılı mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 16:00 Çiçeközü mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 16:00 Karaamca mahallesinde
04.10.2023 10:00 - 16:00 Akbıyık mahallesinde
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
02.10.2023 15:30 - 18:00 Fidyekızık mahallesinde
03.10.2023 15:30 - 18:00 Bağlaraltı mahallesinde
03.10.2023 15:30 - 18:00 Erikli mahallesinde
03.10.2023 15:30 - 18:00 Mimarsinan mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 10:00 Sinandede mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 10:00 Şükraniye mahallesinde
03.10.2023 13:00 - 15:00 Bağlaraltı mahallesinde
03.10.2023 13:00 - 15:00 Erikli mahallesinde
03.10.2023 10:30 - 12:00 Davutdede mahallesinde
03.10.2023 09:00 - 12:00 Bağlaraltı mahallesinde
03.10.2023 13:00 - 14:00 Selimzade mahallesinde
04.10.2023 13:00 - 15:30 Erikli mahallesinde
04.10.2023 14:30 - 15:30 Kazım Karabekir mahallesinde
04.10.2023 14:30 - 15:30 Yunusemre mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 10:00 Mollaarap mahallesinde
04.10.2023 10:30 - 12:00 Millet mahallesinde
04.10.2023 13:00 - 14:00 Millet mahallesinde
04.10.2023 09:00 - 12:00 Erikli mahallesinde
04.10.2023 15:30 - 18:00 Esenevler mahallesinde
05.10.2023 13:00 - 15:00 Esenevler mahallesinde
05.10.2023 15:30 - 18:00 Esenevler mahallesinde
05.10.2023 09:00 - 12:00 Esenevler mahallesinde