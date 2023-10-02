3, 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde Bursa'nın birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. UEDAŞ, Bursa'da elektrik kesintisinden etkilenen bölgelere ilişkin açıklama yaptı. Bursa'nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler:

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 09:00 - 15:00 Mahmudiye mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 15:00 Alibey mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 15:00 Deydinler mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 15:00 Ortaköy mahallesinde 

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 17:00 Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde 

05.10.2023 09:00 - 17:00 Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye mahallesinde 

06.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde 

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 00:00 - 02:00 Zafer mahallesinde 

03.10.2023 00:00 - 02:00 İstiklal mahallesinde 

03.10.2023 00:00 - 02:00 Kurtuluş mahallesinde 

05.10.2023  09:00 - 17:00 İstiklal mahallesinde 

06.10.2023 09:00 - 17:00 İstiklal mahallesinde 

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

04.10.2023 09:00 - 17:00 İnkaya mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Çamlıca mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Çeşnigir mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Karakoca mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Evciler mahallesinde 

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

04.10.2023 09:00 - 17:00 Evciler mahallesinde 

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 13:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde 

02.10.2023 13:00 - 17:00 Orta mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 17:00 Orta mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 13:00 Barış mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Orta mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Dere mahallesinde 

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 09:30 - 17:00 Atlas mahallesinde

03.10.2023 09:30 - 17:00 İnegazi mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 12:00 Konak Mahallesinde 

04.10.2023 13:00 - 17:00 Konak Mahallesinde 

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 13:00 - 17:00 Çirişhane mahallesinde 

02.10.2023 13:00 - 17:00 Soğanlı mahallesinde 

03.10.2023 13:00 - 17:00 Namık Kemal mahallesinde 

03.10.2023 13:00 - 17:00 Doğancı mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 17:00 Namık Kemal mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 13:00 Mehmet Akif mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 13:00 Çukurcaköy mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 13:00 Bağlarbaşı mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 13:00 Yenikaraman mahallesinde 

04.10.2023 10:00 - 18:00 Kirazlı mahallesinde 

04.10.2023 10:00 - 18:00 Kirazlı mahallesinde 

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 10:00 - 16:00 Subaşı mahallesinde 

03.10.2023 10:00 - 16:00 Tabakhane mahallesinde 

03.10.2023 10:00 - 16:00 Çayır mahallesinde 

04.10.2023 10:00 - 16:00 Yarhisar mahallesinde 

04.10.2023 10:00 - 16:00 Yazılı mahallesinde 

04.10.2023 10:00 - 16:00 Çiçeközü mahallesinde 

Osmangazi'den kardeş belediye Dangara’ya iade-i ziyaret Osmangazi'den kardeş belediye Dangara’ya iade-i ziyaret

04.10.2023 10:00 - 16:00 Karaamca mahallesinde 

04.10.2023 10:00 - 16:00 Akbıyık mahallesinde 

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 15:30 - 18:00 Fidyekızık mahallesinde 

03.10.2023 15:30 - 18:00 Bağlaraltı mahallesinde

03.10.2023 15:30 - 18:00 Erikli mahallesinde 

03.10.2023 15:30 - 18:00 Mimarsinan mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 10:00 Sinandede mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 10:00 Şükraniye mahallesinde 

03.10.2023 13:00 - 15:00 Bağlaraltı mahallesinde

03.10.2023 13:00 - 15:00 Erikli mahallesinde 

03.10.2023 10:30 - 12:00 Davutdede mahallesinde 

03.10.2023 09:00 - 12:00 Bağlaraltı mahallesinde 

03.10.2023 13:00 - 14:00 Selimzade mahallesinde 

04.10.2023 13:00 - 15:30 Erikli mahallesinde 

04.10.2023 14:30 - 15:30 Kazım Karabekir mahallesinde 

04.10.2023 14:30 - 15:30 Yunusemre mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 10:00 Mollaarap mahallesinde 

04.10.2023 10:30 - 12:00 Millet mahallesinde 

04.10.2023 13:00 - 14:00 Millet mahallesinde 

04.10.2023 09:00 - 12:00 Erikli mahallesinde

04.10.2023 15:30 - 18:00 Esenevler mahallesinde 

05.10.2023 13:00 - 15:00 Esenevler mahallesinde 

05.10.2023 15:30 - 18:00 Esenevler mahallesinde 

05.10.2023 09:00 - 12:00 Esenevler mahallesinde 