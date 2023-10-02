3, 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde Bursa'nın birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. UEDAŞ, Bursa'da elektrik kesintisinden etkilenen bölgelere ilişkin açıklama yaptı. Bursa'nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler:

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 09:00 - 15:00 Mahmudiye mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 15:00 Alibey mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 15:00 Deydinler mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 15:00 Ortaköy mahallesinde

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 17:00 Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde

05.10.2023 09:00 - 17:00 Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye mahallesinde

06.10.2023 09:00 - 17:00 Hamidiye mahallesinde

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 00:00 - 02:00 Zafer mahallesinde

03.10.2023 00:00 - 02:00 İstiklal mahallesinde

03.10.2023 00:00 - 02:00 Kurtuluş mahallesinde

05.10.2023 09:00 - 17:00 İstiklal mahallesinde

06.10.2023 09:00 - 17:00 İstiklal mahallesinde

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

04.10.2023 09:00 - 17:00 İnkaya mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Çamlıca mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Çeşnigir mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Karakoca mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Evciler mahallesinde

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

04.10.2023 09:00 - 17:00 Evciler mahallesinde

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 13:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde

02.10.2023 13:00 - 17:00 Orta mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 17:00 Orta mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 13:00 Barış mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Züferbey mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Orta mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Dere mahallesinde

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 09:30 - 17:00 Atlas mahallesinde

03.10.2023 09:30 - 17:00 İnegazi mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 12:00 Konak Mahallesinde

04.10.2023 13:00 - 17:00 Konak Mahallesinde

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 13:00 - 17:00 Çirişhane mahallesinde

02.10.2023 13:00 - 17:00 Soğanlı mahallesinde

03.10.2023 13:00 - 17:00 Namık Kemal mahallesinde

03.10.2023 13:00 - 17:00 Doğancı mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 17:00 Namık Kemal mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 13:00 Mehmet Akif mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 13:00 Çukurcaköy mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 13:00 Bağlarbaşı mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 13:00 Yenikaraman mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 18:00 Kirazlı mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 18:00 Kirazlı mahallesinde

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

03.10.2023 10:00 - 16:00 Subaşı mahallesinde

03.10.2023 10:00 - 16:00 Tabakhane mahallesinde

03.10.2023 10:00 - 16:00 Çayır mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 16:00 Yarhisar mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 16:00 Yazılı mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 16:00 Çiçeközü mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 16:00 Karaamca mahallesinde

04.10.2023 10:00 - 16:00 Akbıyık mahallesinde

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2023 15:30 - 18:00 Fidyekızık mahallesinde

03.10.2023 15:30 - 18:00 Bağlaraltı mahallesinde

03.10.2023 15:30 - 18:00 Erikli mahallesinde

03.10.2023 15:30 - 18:00 Mimarsinan mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 10:00 Sinandede mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 10:00 Şükraniye mahallesinde

03.10.2023 13:00 - 15:00 Bağlaraltı mahallesinde

03.10.2023 13:00 - 15:00 Erikli mahallesinde

03.10.2023 10:30 - 12:00 Davutdede mahallesinde

03.10.2023 09:00 - 12:00 Bağlaraltı mahallesinde

03.10.2023 13:00 - 14:00 Selimzade mahallesinde

04.10.2023 13:00 - 15:30 Erikli mahallesinde

04.10.2023 14:30 - 15:30 Kazım Karabekir mahallesinde

04.10.2023 14:30 - 15:30 Yunusemre mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 10:00 Mollaarap mahallesinde

04.10.2023 10:30 - 12:00 Millet mahallesinde

04.10.2023 13:00 - 14:00 Millet mahallesinde

04.10.2023 09:00 - 12:00 Erikli mahallesinde

04.10.2023 15:30 - 18:00 Esenevler mahallesinde

05.10.2023 13:00 - 15:00 Esenevler mahallesinde

05.10.2023 15:30 - 18:00 Esenevler mahallesinde

05.10.2023 09:00 - 12:00 Esenevler mahallesinde