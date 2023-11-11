Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son verilere göre Bursalıları bugün gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10° seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 25° olarak tahmin ediliyor.

12 Kasım Pazar günü Bursa'da sağanak yağış devam ederken en düşük hava sıcaklığı 11° olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş günü Bursa halkı yağmurlu bir havaya uyanacak. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 9° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 18° olarak ölçüldü.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

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İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bursa vekilinden AB'ye tepki Bursa vekilinden AB'ye tepki

Cumartesi günü İnegöl, gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde güne başlarken en düşük sıcaklık 6° olarak seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 24° olarak ölçüldü.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini

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