Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ile Sencide Tezhip Atölyesi işbirliği ile Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde Yakin-Tezhip Sergisi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Müzehhip ve Hattat Muhammed Mağ ve Müzehhibe Elif Birkan koordinasyonu ile düzenlenen sergide 12 sanatçının, 35 eseri yer alıyor.

Sergi açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, tezhibin tarih boyunca birçok kültürde önemli bir rol üstlendiğini belirterek “Tezhip sanatseverlerin kalplerinde taht kurmuş, ince işçilik ve sanatsal ifadeyi muhteşem bir ahenk ile birleştiren geleneksel bir sanattır. Sencide Tezhip Atölyesi sanatçıları tarafından danışman hocaları Müzehhip ve Hattat Muhammed Mağ nezaretinde “İlmel yakîn, Aynel yakîn ve Hakkel yakîn” adlı eserleriyle 12 sanatçının eserleri Bursalılarla bir araya gelecek. Bu sergi ile sanatçılar, geleneksel sanatı taklitten ziyade bugünü yaşayan, geleneğe bağımlı olmayan ama bağlı olan bir sanatı icra etmeye çalışıyorlar. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyor, etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Müzehhip ve Hattat Muhammed Mağ, serginin anlam ve önemine değinerek, “İlk tezhip derslerimize 2008 yılında Irgandı Köprüsü’nde başladık. Talebelerimiz emekleriyle birlikte çalışmalarını devam ettirdiler. Aslında bugün torunlarımın sergisi ile buradayız diyebilirim. Sergide emeği geçen sanatçı arkadaşlarımıza ve bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimize, misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Uzun bir çalışma süreci ardından oluşturulmuş ve sergi açılışı ile sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, 1 Temmuz’a kadar Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.