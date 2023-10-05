Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Balkan Kupası heyecanı başlarken, ilk maçlarında Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı.

Balkan Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Bosna Hersek'ten OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya'dan OK Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova'dan KV Peja, Yunanistan'dan Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan'dan MOK Spartak SC takımları şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu heyecan verici organizasyon, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleşiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupası'ndaki açılış maçında Kosova temsilcisi KV Peja ile karşılaştı ve maçı zorlanmadan 3-0 kazandı. İlk seti 25-11, ikinci seti 25-10, üçüncü seti ise 25-20'lik skorlarla kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, galibiyete rahatça ulaştı. Balkan Kupası'ndaki ilk maçlarını kazanarak iyi bir başlangıç yapan takım, organizasyonun ikinci maçında ise yarın (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 19.00'da Kuzey Makedonya'nın OK Univerzilet vo TETOVO takımıyla karşılaşacak. Balkan Kupası'nı kazanan takım, CEV Challenge Cup'ta yoluna devam edecek.

Maç sonrası Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Para Atıcılık Dünya Şampiyonu olan kulüp sporcusu Aysel Özgan'a tebriklerini ileterek başarısını takdir etti.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Chritos Tosounidis (Yunanistan), Melike Erol Özkan (Türkiye)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Okello, Bahov, Ahmet Samet Baltacı, Gjorgiev (Caner Ergül (L), Semih Çelik (L), Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)

KV PEJA: Nıkcı, Tara, Husaj, Erion, Bajrami, Berisha (Mujaj (L), Lajqi (L), Kabashi)

SETLER: 25-11, 25-10, 25-20

SÜRE: 59 Dakika (18, 18, 23)