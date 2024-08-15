Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı devam eden BursaRay Şehir Hastanesi uzatma etabında onarım çalışması yapılacaktır uyarısı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden BursaRay Şehir Hastanesi uzatma etabında onarım çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Geçit - Balat İstasyonunda 17 Ağustos 2024 tarihi itibari ile BursaRay işletimi geçici süreliğine durdurulacak olup Geçit Balat istasyonu altgeçit olarak kullanılmaya devam edilecektir.