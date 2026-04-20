Sarı kırmızılılarda, ara transferde kadroya katılan ve 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Napoli'ye geri döneceği iddia edildi.

İTALYA'YA DÖNECEK

Corriere dello Sport'un haberine göre; Hollandalı yıldız, sezonun tamamlanmasıyla birlikte büyük olasılıkla Serie A ekibi Napoli'ye geri dönecek.

Napoli'de Teknik Direktör Antonio Conte ile birlikte takıma veda edecek isimlerin ve transfer politikasının masaya yatırıldığı ve Noa Lang'ın sezon sonunda muhtemelen İtalya'da döneceği kaydedildi. Napoli'de Nottingham Forest'a kiralık gönderilen ve yine satın alma opsiyonu bulunan Lucca'nın da dönmesinin beklendiği belirtildi.

NAPOLİ İLE 2030 KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY'DA 4 GOLE KATKI YAPTI

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla tüm kulvarlara 14 maça çıkan Noa Lang, 830 dakikada 2 gol ve 2 asistlik istatistik performans sergiledi.