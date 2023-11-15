Bursaspor Yönetimi'nden sonucu merak uyandıran bir hamle geldi. Yönetim eski başkan Recep Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada satır başları şöyle;

"Kulübümüze ait taşınmazların usulsüz olarak devredilmesi nedeni ile daha önce açılmış olan davalar ve mahkemelerce konulan tedbirlere ek olarak dönemin Başkanı Recep Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, taşınmazların usulsüz olarak devredilmesi nedeni ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Bilindiği üzere Bölükbaşı dönemimde kulübe ait fabrikalar satışmıştı. Aynı dönemde oyuncu satışından Yeşil Beyazlı kulüp 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etmişti.