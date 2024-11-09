Şehrin harekete geçmesi ile müthiş bir hava yakalayan Bursaspor, bir engeli daha aşmak istiyor. Yenilgisiz teknik adam Pablo Martin Batalla liderliğindeki Bursaspor, ligde orta sıralarda tutunmak isteyen Kırşehirspor karşısında hata yapmamak istiyor.

Morallerin en üst seviyede olduğu kulüpte, başkanından yönetimine, taraftarından malzemecisine kadar herkes Bursaspor’un başarısı için taşın altına eline koyuyor.

KIRŞEHİRSPOR’UN KARNESİ

Son haftaların çıkışta olan takımlarından olan Kırşehirspor, son oynadığı 3 karşılaşmadan 2’sini kazanırken 1’inde berabere kaldı. Ligde şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ekip, 10 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.

Henüz kendi sahasında hiç galibiyet alamayan ekip, 2 galibiyeti de deplasmanda elde etti. Kendi evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2’sinde berabere kalan, 2’sinde ise mağlup olan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 7 gol gördü.

Son 3 maçtır rakiplerine boyun eğmeyen ekipte tek hedef kendi saha ve seyircisi önünde ilk galibiyeti almak olacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

3. Lig 1. Grup 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Kırşehirspor-Bursaspor arasında ki mücadele 10 Kasım Pazar günü Kırşehir Ahi Stadyumunda saat 14.00’de başlayacak. Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.