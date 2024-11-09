Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Şirketi’nin Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde bulunan Halilağa Bakır Madeni için maden sahası alanında ağaç kesimine başladı. 1 milyon ağaç kesileceğini ve doğanın katledileceğini ileri süren çevreciler, maden sahası alanında eylem yaptı. Grup, "Katil Cengiz Kaz Dağları’ndan Defol" sloganları attı.

Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Şirketi’nin Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde bulunan Halilağa Bakır Madeni projesi için bölgede 1 milyon ağaç kesileceğini ileri süren grup, maden sahası alanında toplandı. Projenin iptal edilmesini ve ağaç kesilmemesini isteyen çevreciler, bölgede doğanın tahrip olacağını, tarım ve hayvancılığın biteceğini, su kaynaklarının yok olacağını savundu. Çevreciler, "Katil Cengiz Kaz Dağları’ndan Defol" sloganları attı. İş makinelerinin bölgeden çekilmesini isteyen grup, kesim sahasına giderek burada eylemlerine devam etti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri maden sahası bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma zaman zaman kalabalığı anonslarla uyardı.

Akbelen’den Kaz Dağları’na desteğe geldiğini belirten Aytaç Yakar, “2023 yılında bize yaptıkları katliamı burada da yapmışlar. Bize bunları rabbim vermiş, rabbimin verdiklerini niye kesiyorlar. Bizim doğamızı neden yok ediyorlar. Bizim yaşam alanımızı neden yok ediyorlar. Yazık değil mi bu memlekete. Benim dolarım, param yok, benim bir tek doğam var. Benim suyum, havam ve doğam var. Suyum, havam, doğam varsa, toprağım varsa benden mutlusu yok. Bizim toprağımıza, havamıza ve suyumuza dokunmasınlar. Gitsinler, defolsunlar. Her şey, bizim doğamız yok olmuş” dedi.