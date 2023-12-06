Fatih Terim Fonu adı altında birçok kişiyi dolandırmış olan Seçil Erzan davası devam ederken bu defa da basketbol oyuncusu Erden ve bir çok tanınmış kişilerinde aralarında bulunduğu yeni bir dolandırıcılık davası ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl duyurdu

Futbol camiası ve iş insanlarının dolandırıldığı “Fatih Terim Fonu” dolandırıcılığı gibi bir davanın sanat dünyasında da olduğunu söyleyen Akçıl “Sanat camiasında da Seçil Erzan var” dedi.

Sinan Akçıl “Kimsenin bilmediği bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Birkaç sene öncesinde şarkıcıların arasında da buna benzer bir olay yaşanmıştı. Erzan gibi biri bizlerden para almaya çalışmıştı” ifadelerinde bulundu.

Mine Özkan adlı kişi basketbolcu Erden’i 1.7 milyon TL dolandırdı. Erden ile birlikte Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeş 3 milyon TL, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Burcu Kıratlı yarım milyon toplamda 35 milyon TL dolandırıldılar.

Özkan davasında ise kastı ile bir hareket olmadığı için davadan beraat kararı çıktı.