Bursaspor Basketbol Takımı’nın Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu’nda yönetim, üyelerin oy birliğiyle mali ve idari olarak ibra edildi.

Bursaspor Basketbol Takımı Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu, Barış Spor ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul Divan Başkanlığı’nı Ömer Keskin üstlenirken, kongrede kulüp yönetimi hem idari hem mali yönden üyelerin oy birliğiyle ibra edildi.

Gerçekleşen ibra oylaması sonrası Bursaspor Yönetim Kurulu, üyelerden tam destek aldı. Bu gelişme, kulüpte yönetimin icraatlarına duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.