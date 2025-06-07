Yapılan paylaşımda, ertelenen genel kurulun ikinci oturumunun çoğunluk aranmaksızın 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14.00'de Barış Spor ve Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ