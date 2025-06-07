Bursaspor Yörsan’da Genel Kurul ilk oturumda ertelendi
Bursaspor Yörsan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 7-14 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’un ilk oturumunun yeterli katılım sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendiğini açıkladı.
Yapılan paylaşımda, ertelenen genel kurulun ikinci oturumunun çoğunluk aranmaksızın 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14.00'de Barış Spor ve Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.