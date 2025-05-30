Bursaspor'a kalıcı gelir elde edilmesiyle ilgili stadyum çevresine kazandırılacak sosyal ve ticari alan projesine iki bakanlıktan onay çıktı. Müjdeli haberi Bursaspor camiasına veren Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Gözbebeğimiz Bursaspor'umuzun 62. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, yeşil beyaz sevdamıza yakışır bir müjdeyi siz değerli hemşehrilerim ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Bursaspor iki gün sonra 62.kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Yeni sezona da iddialı hazırlanan yeşil beyazlı camiaya güzel bir haber geldi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor'a kalıcı gelir sağlanabilmesi adına stadyum etrafında planlanan sosyal ve ticari alanlara iki bakanlığın onay verdiğini belirterek,. "Projemizin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü nezdindeki onayları bugün itibari ile tamamlanmış bulunmaktadır. Taraftarlarımızın maç günlerinde rahatça keyifli vakit geçirebilecekleri, kulübümüzün ise önemli bir gelir elde edebileceği bu değerli yatırım, sadece fiziki bir dönüşüm değil; aynı zamanda Bursasporumuz'un yarınlarına duyduğumuz inancın da en güçlü göstergesidir. Bu vesileyle Sayın Murat Kurum ve Sayın Osman Aşkın Bak Bakanlarımız ile değerli Bursa Milletvekillerimize destekleri için şükranlarımızı sunuyorum. Şehrimiz ve Bursasporumuz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.