Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bursaspor, ligde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 21 puan toplamıştı. Yeşil-beyazlı ekip, son maçında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Muşspor’u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Taraftar desteğine rağmen üç puanı kaçıran yeşil-beyazlılar, puanını 22’ye yükseltti.

Hakemler: Burak Pakkan, Baran Can Durmuş, Anıl Çiftçi

Bursaspor: Anıl Atağ, Ertuğrul Ersoy, Hamza Gür, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sertaç Çam (Musa Çağıran 83'), Tunahan Ergül (Zeki Dursun 65'), İlhan Depe, Hakkı Türker (Ahmet Hakan Atış 75'), Ertuğrul Furat, Muhammet Demir

Muşspor: Enes Çetin, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu (Bilal Budak 55’), Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle 81'), Onur Ramazan Toprak (Ahmet Sun 81'), Halil Yılmaz, Stanley Ohawuchi (Ersel Aslıyüksek 46’)

Sarı kartlar: Halil Yılmaz (Muşspor 39’), Batuhan Yayıkcı (Bursaspor 57’), Ahmet Tekin (Muşspor 69'), Erkam Reşmen (Muşspor 77'),

Kırmızı kartlar:

Goller: Muhammet Demir (Bursaspor 29’), Ersel Aslıyüksek (Muşspor 53’), Tuğkan Kamışoğlu (Muşspor 71'), Muhammet Demir ( Bursaspor 78'),