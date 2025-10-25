Başkan Bozbey, ziyaret sırasında Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak hazırlanan “Cumhuriyet Demek” temalı bardaklarda içecek ikramında bulundu.
Buluşmada Cumhuriyet’in eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı simgelediğini vurgulayan Bozbey, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in sıcaklığını vatandaşlarla birlikte paylaştıklarını belirtti.
Başkan Bozbey bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bozbey, paylaşımına “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk! 🇹🇷” notunu ekledi.
Kaynak: Haber merkezi