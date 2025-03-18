Pablo Martin Batalla ile yollarını ayıran Bursaspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Yeşil Beyazlı ekip, Adem Çağlayan ile anlaşma sağladı.

Adem Çağlayan, daha önce Adana Futbol Kulübü ile TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşamış ve bu sezon zorlu koşullara rağmen Kastamonuspor’da uzun süre liderlik koltuğunda bulunmuştu. Şimdi ise Bursaspor’un başına geçerek, yeni bir dönem başlatacak.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Adem Çağlayan Kimdir?

43 yaşında olan Adem Çağlayan, Erzurum doğumludur.

Son olarak GMG Kastamonuspor’da teknik direktörlük yapan Çağlayan, önceki yıllarda Yeni Mersin İY, Adana 1954 FK ve Ankaraspor gibi takımlarda da görev almıştı. Şimdi ise Bursaspor'un başında yeni bir başlangıç yapacak.