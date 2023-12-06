Bursaspor'da, Başkan Recep Günay'ın salı akşamı istifa dilekçesi yazarak kulüpten ayrılmasının ardından bugün yönetim kurulunun yapması beklenen toplantı gerçekleşmedi.

Başkan Günay'ın da bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne hiç gelmediği ifade edildi.

YÖNETİCİLER GÜNAY'A GİTTİ

Yeşil-beyazlı yönetimin, olağanüstü kongreye gidip gitmeme konusunda akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanması bekleniyordu. Ancak bu toplantının yapılmadığı bildirildi.

Yönetimden bazı isimlerin Başkan Recep Günay'ın yanına giderek görüştüğü belirtildi.

"KAFANI TOPARLA, İZİN YAP BAŞKAN"

Bu görüşmede, göreve devam etmek isteyen yöneticilerin, "Başkan, sen bir hafta kadar dinlen, izin yap. Kafanı toparla, sonra oturur istifa konusunu konuşuruz" dediği öğrenildi.

İSTİFA KONUSU BUZDOLABINA KONDU

Camiada, Başkan Günay'ın istifasının, bugün yapılması beklenen yönetim kurulu toplantısında karar defterine yazılıp yazılmayacağı ve olağanüstü kongre kararının alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.

Bu gelişmenin ardından Günay'ın istifasının buzdolabına konulduğu ortaya çıktı.