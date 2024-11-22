Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hafta sonu boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor. Bursa'nın kasım ayı için yıllık ortalama yağış miktarı, metrekareye 77,8 kilogram olarak kaydedilmiş. Eylül ve ekim aylarında yağışsız geçen dönem nedeniyle, barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere düşen Bursa'da, dün kasım ayı ortalamasının neredeyse yarısı kadar yağış meydana geldi. Nilüfer ilçesinde metrekareye 41,8 kilogram, Osmangazi'de 35,7 kilogram, Yıldırım'da ise 34,1 kilogram yağış ölçüldü.



Kentin en fazla yağış alan yeri metrekareye 45,7 kilogramla Uludağ Teleferik bölgesi oldu. Bağlı ilçelerinde en fazla yağışı 41,1 kilogram ile Mustafakemalpaşa alırken, en az yağış 15,3 kilogramla Harmancık'ta geçekleşti. Dünkü yağışla hem toprak tarımsal üretim açısından ihtiyacı olan suya kavuştu hem de barajlardaki su miktarları yükseldi.