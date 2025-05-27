Asfalt çalışmalarını açıklayan Başkan Bozbey, “Özellikle son 1 yılda 136 bin tondan fazla asfalt kaplaması gerçekleştirmiş olduk. Bunları ekipmanımızla, müteahhitlerle, çalışanımızla yapmış olduk. 110 iş makinamızla, talep eden mahallemizle yürüten bir anlayıştayız. Önümüzdeki süreçte 530 bin ton civarında asfalt uygulaması yapacağız. 1061 mahallemizde hizmet üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Özellikle kırsalda köylerimizin talep ettiği sıcak asfalt konusu da bizim karar aldığımız konulardan bir tanesi. Köyün içerisinde sıcak asfalt ve parke taşı öneriyoruz. AKOM ve UKOME kurumumuz var. Alt yapı merkezi benim yıllardır eleştirdiğim bir kurumdur. Kurumlar artık birbiriyle haberleşir ve iş bölümü yapar duruma geliyorlar. Bizim istediğimiz ölçüde olmasa da yavaş yavaş bu ölçüye yaklaşmaya başladılar. Örneğin bir yere asfalt yapacağız. Eğer orada alt yapıyla ilgili Telekom ve gaz yapılmadan o zaman o asfaltı ne kadar kaliteli yaparsanız yapın o zaman o asfaltın ömrü bitmiştir. Özellikle kurumlarla iş birliği yapma konusunda bir yapı oluşturduk. Bir kere yapılsın, bir daha da asfalt yapılmadı. Dün asfalt döktünüz bugün kazıyorsunuz diyorlar. Haklılar. Ulaşımla ilgili toplantılar yapıldı. Güzergahlar, aktarma istasyonları, taksiler, halk otobüsleri, 17 ilçemizde gelen otobüsler var. 311 karar alınıp uygulanmıştır. Bu konuda titizlikle çalışıldığını ifade etmek istiyorum. Zaman zaman sizlere geliyordur. Dolmuş ve taksi ile ilgili olaylar. Biz açık, şeffaf ve adil biçimde olması tarafındayız. Normal dolmuşların taksiye dönüşüm süreçlerinin uzaması biz değiliz. Odayla görüşüyoruz. Biz dolmuşların isteyenlerinin tamamının taksiye dönmesi için çabalayacağız. Kent içinde minibüsleri nasıl azaltırız diye program uygulayacağız. Dolmuş sayısı azaldı 130’lar seviyesinde. Minibüsleri de azaltmamız lazım. Trafikte önemli bir sorun oluşturuyor. 12m’lik araçlarla 3 misli yolcuyu taşımak mümkün. Servis araçları konusunda 6660 tane servis aracımız var. Bunların sürekli trafikte olması istemediğimiz bir şeydir. Bu konu önemli. Bu kadar servis var, dışarıda mı kalacak kaygısından öte konforlu trafik anlamında bu çabayı göstermemiz lazım” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ