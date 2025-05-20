Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım işletmesi BURULAŞ, bugün sabah saatlerinde başlayan grev sürecine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada, tüm sürücülerin gerekli eğitim, staj ve sınav süreçlerini başarıyla tamamladığı, ayrıca görev yapma yetkilerini gösteren resmi belgelerin (bröve) eksiksiz olduğu vurgulandı.

BURULAŞ, BursaRay seferlerinin planlandığı şekilde kesintisiz sürdüğünü, ayrıca saat 14.35 itibarıyla Kent Meydanı - Terminal arasında hizmet veren T2 Tramvay hattının yeniden işletime açıldığını duyurdu.

Otobüs seferleriyle ilgili olarak ise, şu anda 139 körüklü ve uzun araçla toplam 39 güzergahta düzenli hizmet verildiği belirtildi.